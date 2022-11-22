«У меня болит сердце» — почти каждый человек произносил эту фразу хоть раз в жизни. Но при подозрениях на проблемы с сердцем не каждый обращается к кардиологу своевременно. Согласно статистике, ежегодно во всем мире 17,9 млн человек умирает от различных ССЗ, которые и являются основной причиной смертности.

Клиника Medion Innovation готова оказать своевременную профессиональную медицинскую помощь и помочь построить счастливую и здоровую жизнь.

В Medion Innovation широкий спектр медицинских и диагностических услуг по направлению кардиологии, интервенционной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Клиника оснащена оборудованием последнего поколения от одних из ведущих зарубежных производителей — GE Health Care, Stephan, Stocket, Aesculap B Braun и другие.

Кроме того, в клинике на постоянной основе посетителей принимает команда одних из ведущих специалистов из России в области кардиологии, общей кардиохирургии и интенсивной терапии. Специалисты Medion Innovation проводят все виды сложных кардиохирургических операций во главе с известным кардиохирургом Юрием Синельниковым. Под его руководством уже были проведены ряд сложных операций на сердце детям различного возраста.

Доктор Юрий Синельников специализируется на:

критических врождённых пороках сердца новорождённых детей;

приобретённых пороков сердца;

реконструктивной хирургии сложных врождённых пороков сердца;

патологии дуги аорты у детей.

Medion Innovation — это центр здоровья сердца.

Записаться на консультацию со специалистом можно по телефонам: 1223, (+998) 78−140−00−10.

Адрес: ул. Абдуллы Кадыри, 39/1.

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