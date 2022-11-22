В Каттакурганском районе Самаркандской области днём 21 ноября произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в котором скончался один человек. Об этом сообщила пресс-служба СБДД ДОБ МВД Узбекистана, подтверждая появившееся ранее видео в социальных сетях.

На видео видно, что Lada Granta (за рулём был Б. К. 1984 года рождения) на большой скорости врезается в заднюю часть ехавшего в своём направлении Cobalt, который от удара вылетает на обочину.

Столкнувшись с одной машиной, Lada задевает Damas, который находился на встречной полосе, готовясь к повороту. Две машины, словно сцепившись, скользят вместе и врезаются в Lacetti, до этого Damas задевает Tico. Почти все машины получают серьёзные повреждения.

Водитель Damas Л. Д. 1992 г. р.) получил тяжёлые телесные повреждения и скончался по пути в больницу. О состоянии других водителей и возможных пассажиров не сообщается.

Следственный отдел при ОВД района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим ТС, повлёкшее смерть человека). Ведётся доследственная проверка.