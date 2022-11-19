Стейк из форели со сливочно-горчичным соусом
Для этого рецепта вы можете купить готовые нарезанные стейки, филе или целую рыбу.
Белая рыба в фольге с овощами
Благодаря технологии заворачивания в фольгу рыба сохраняет сочность и наполняется ароматом овощей и специй.
Салат с тунцом
Салат с консервированным тунцом, овощами и оливками.
Малосольная форель
Малосольная форель идеально подходит для приготовления салатов, бутербродов, суши и лёгких закусок.
Запечённое филе лосося с картофелем
Лосось в духовке с картошкой — отличный рецепт для вкусного обеда или ужина.
Рыба, запечённая в лимонно-горчичном соусе
Рыба, приготовленная таким способом, подходит для любителей лёгкого ужина.
Рыба, запечённая с овощами в фольге
Рыба и овощи в фольге — то, что нужно для быстрого и полезного ужина.
Паста с тунцом и помидорами
В соус можно добавить измельчённые оливки или маслины, они отлично сочетаются с тунцом и сделают вкус пасты ещё ярче.