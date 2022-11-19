Стейк из форели со сливочно-горчичным соусом





Для этого рецепта вы можете купить готовые нарезанные стейки, филе или целую рыбу.

Белая рыба в фольге с овощами





Благодаря технологии заворачивания в фольгу рыба сохраняет сочность и наполняется ароматом овощей и специй.

Салат с тунцом





Салат с консервированным тунцом, овощами и оливками.

Малосольная форель





Малосольная форель идеально подходит для приготовления салатов, бутербродов, суши и лёгких закусок.

Запечённое филе лосося с картофелем





Лосось в духовке с картошкой — отличный рецепт для вкусного обеда или ужина.

Рыба, запечённая в лимонно-горчичном соусе





Рыба, приготовленная таким способом, подходит для любителей лёгкого ужина.

Рыба, запечённая с овощами в фольге





Рыба и овощи в фольге — то, что нужно для быстрого и полезного ужина.

Паста с тунцом и помидорами





В соус можно добавить измельчённые оливки или маслины, они отлично сочетаются с тунцом и сделают вкус пасты ещё ярче.