Генеральный директор Veolia Energy Tashkent Александр Хасти прекратил полномочия по семейным обстоятельствам, сообщила в субботу компания.

До утверждения нового руководителя наблюдательный совет компании временно назначил исполняющим обязанности генерального директора Алишера Хайтметова, до этого работавшего финансовым директором.

Французская Veolia c 1 июля получила в управление систему теплоснабжения Ташкента на 30 лет. Под руководством Александра Хасти был осуществлён процесс передачи уставных полномочий от ГУП «Тошиссиккуввати» к Veolia Energy Tashkent с последующей реструктуризацией и подготовки и началу отопительного сезона.