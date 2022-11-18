США и Узбекистан ведут постоянные обсуждения о соблюдении санкций, введённых западными странами против России. Об этом на пресс-конференции 17 ноября сообщил новый посол США в Ташкенте Джонатан Хеник, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В начале ноября The Financial Times сообщила, что Узбекистан просил Евросоюз отменить санкции против российского миллиардера узбекистанского происхождения Алишера Усманова. Издание писало, что, по заявлению узбекистанской стороны, ограничения якобы мешают предпринимателю инвестировать в экономику страны.

«Газета.uz» спросила у американского посла, выступал ли Узбекистан с аналогичной просьбой на встречах с официальными лицами.

«Цель этих санкций состоит в том, чтобы наказать президента Путина и гарантировать, что он не сможет „заправлять“ свою военную машину из-за его агрессивных и незаконных действий в Украине», — подчеркнул Джонатан Хеник.

«США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, так же, как мы поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Узбекистана. Абсолютно важно, чтобы были серьёзные последствия, когда страны нарушают эти международные нормы. Конечно, мы ведём постоянные обсуждения с правительством Узбекистана о выполнении этих санкций», — сказал дипломат.

По его словам, США понимают, что у Узбекистана «длинная история тесных экономических отношений с Россией» и у страны «очень сложное географическое положение».

«Мы хотим убедиться, что делаем всё возможное, чтобы способствовать отличному партнёрству, которое мы имеем с правительством здесь с точки зрения выполнения этих санкций… К сожалению, я не могу вдаваться в подробности о конкретных санкциях или конкретных лицах», — заявил посол.

Предыдущий посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм в сентябре отмечал, что власти Узбекистана заявили о готовности соблюдать санкции против России и не намерены становиться страной для их обхода. Он также сообщал, что правительство Узбекистана консультировалось с США по поводу санкционного режима.