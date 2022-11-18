Новый посол США в Ташкенте Джонатан Хеник на пресс-конференции 17 ноября перечислил преграды и возможности для иностранных инвесторов в Узбекистане, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Я буду откровенен с вами. Здесь много преград для иностранных инвесторов. Первое — это система верховенства закона. На самом деле, некоторые иностранные компании должны быть уверены, что в случае возникновения спора с местными партнёрами вопросы будут решаться в суде в рамках закона», — сказал он.

Кроме того, необходимо усилить защиту интеллектуальной собственности, поскольку многие иностранные компании вложили большие деньги в свои бренды и продукцию. «К сожалению, в Узбекистане защита такой интеллектуальной собственности недостаточно совершенна», — отметил дипломат.

Джонатан Хеник. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

В-третьих, доминирование в экономике государственных предприятий также затрудняет работу частных компаний. «Хотелось бы видеть больше приватизации этих госкомпаний», — заявил он.

Четвёртая проблема — коррупция. «Я знаю, что президент Мирзиёев объявил и предпринял серьёзные усилия по борьбе с коррупцией, но она остаётся проблемой», — отметил посол.

Пятой проблемой Джонатан Хеник назвал высокие тарифы на многие товары, что также является препятствием для иностранных компаний.

По словам дипломата, это не означает, что в Узбекистане всё плохо. «В Узбекистане есть много вещей, которые очень привлекательны для иностранных компаний. Прежде всего, это человеческий капитал, человеческие ресурсы, здесь, в Узбекистане, очень большая, образованная и трудолюбивая рабочая сила. Узбекистан сам по себе является большим рынком с точки зрения размера, но он также идеально расположен, чтобы быть центром для расширенного рынка [Центральной Азии]», — заявил он.

Посол считает позицию правительства Узбекистана «очень открытой и привлекательной» для иностранных инвесторов.

«И поэтому нам нужно работать вместе, чтобы уменьшить негативные моменты и подчеркнуть позитивные, чтобы мы могли привлечь больше иностранных инвестиций», — сказал Джонатан Хеник.

В начале года Агентство стратегического развития перечислило факторы, влияющие на инвестиционный климат в Узбекистане. Среди них — экономическое развитие, судебная система, политическая стабильность, развитие инфраструктуры и другие. В качестве примеров негативного влияния на инвестклимат агентство указало часто меняющиеся «правила игры» для бизнеса, противоречивые заявления хокимов и другое.