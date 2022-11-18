3 ноября жительница махалла «Жаркишлок» Самаркандского района К. А. бросилась с тремя несовершеннолетними детьми в канал Даргом, сообщила 18 ноября пресс-служба УВД Самаркандской области.

По данным ведомства, женщина (1996 года рождения) пошла на этот шаг из-за ссоры со свекровью. Мать и детей из воды вытащили работники столовой в махалле «Ок-амур», но двое детей были уже мертвы. Женщина с выжившим ребёнком были госпитализированы в реанимационное отделение больницы.

Районная прокуратура проводит доследственную проверку.

Начальник УВД Самаркандской области Рахмат Маматов (занимает этот пост с февраля, ранее был министром по делам махалли и семьи) обсудил инцидент с представителями общественности.

«Мы должны перестать быть равнодушными, быть зрителями к происходящему вокруг нас. Пусть активисты махалли работают. Необходимо войти в каждый дом и изучить духовную атмосферу в них. Необходимо повышать роль старейшин, широко пропагандировать их мудрые наставления», — сказал он.

Он оценил работу работников махалли неудовлетворительно и рекомендовал им работать отдельно по каждому дому, вести регулярные беседы с семьями, где супруги работают за границей.