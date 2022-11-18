3 ноября жительница махалла «Жаркишлок» Самаркандского района К. А. бросилась с тремя несовершеннолетними детьми в канал Даргом, сообщила 18 ноября пресс-служба УВД Самаркандской области.
По данным ведомства, женщина (1996 года рождения) пошла на этот шаг из-за ссоры со свекровью. Мать и детей из воды вытащили работники столовой в махалле «Ок-амур», но двое детей были уже мертвы. Женщина с выжившим ребёнком были госпитализированы в реанимационное отделение больницы.
Районная прокуратура проводит доследственную проверку.
Начальник УВД Самаркандской области Рахмат Маматов (занимает этот пост с февраля, ранее был министром по делам махалли и семьи) обсудил инцидент с представителями общественности.
«Мы должны перестать быть равнодушными, быть зрителями к происходящему вокруг нас. Пусть активисты махалли работают. Необходимо войти в каждый дом и изучить духовную атмосферу в них. Необходимо повышать роль старейшин, широко пропагандировать их мудрые наставления», — сказал он.
Он оценил работу работников махалли неудовлетворительно и рекомендовал им работать отдельно по каждому дому, вести регулярные беседы с семьями, где супруги работают за границей.
Usmon Sultanov
Мрак! Как надо довести человека до такого состояния что она готова идти на такое.. Детей жалко, неописуемая трагедия, душа болит… необходимо зайти в каждый дом.. духовность.. пропаганда.. Нет слов.
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Надо признать что Махалля как институт мертв и уже давно. Надо профессиональные социальные службы и Министерство Соц защиты, а не вот это все.
Yamada Yamaguchi
Войти в каждый дом? Не имеете права!
Lola Sharapova
Никакой махалли не нужно! Просто разработайте Закон!!! уже наконец-то по защите женщин и детей от домашнего и иного насилия и все.