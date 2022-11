Шесть интересных кинопремьер, третий сезон Uzbekistan Fashion Week-Digital, футбольный матч между сборными Узбекистана и России, масштабная фотовыставка We are the children, творческие мастер-классы, вечеринки, мероприятия для детей, выставка иммерсивного 3D-искусства и другие события предстоящих выходных.Редакторы Афиши отобрали для вас лучшие ивенты.Все мероприятия — в календаре на сайте.