Сборная Узбекистана по футболу одержала победу в товарищеском матче над Казахстаном. Встреча, прошедшая 16 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, завершилась со счётом 2:0.

Счёт открыли хозяева поля на 12-й минуте игры. Полузащитник Ходжимат Эркинов в штрафной соперников разобрался с защитниками соперника и точно пробел в верхний левый угол ворот.

На 45-й минуте после разрезающего паса Отабека Шукурова нападающий Элдор Шомуродов с линии штрафной удвоил преимущество.

Матч обслуживала российская судейская бригада Сергея Карасёва.

Узбекистанские футболисты нанесли больше ударов по воротам — 10−9 и чаще попадали в створ — 7−4. Также хозяева имели небольшое преимущество во владении мячом — 52% против 48%. Игроки сборной Казахстана подали больше угловых — 3−2. Также в матче был зафиксирован один офсайд — у казахстанцев. Что касается дисциплинарного аспекта игры, то футболисты сборной Узбекистана совершили на один фол больше — 13−12, а карточек в матче показано не было.

Это первая встреча сборных Узбекистана и Казахстана за более чем 15 лет. В последний раз команды встречались в марте 2007 года и сыграли вничью. Всего стороны провели семь матчей: на счету у Узбекистана три победы, одно поражение и три ничьи.

Главный тренер сборной Узбекистана Сречно Катанец на послематчевой пресс-конференции заявил, что его подопечные провели хорошую тактическую игру и «отдали всё, что есть на данный момент».

Следующий товарищеский матч Узбекистан проведёт против сборной России 20 ноября в Ташкенте.

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