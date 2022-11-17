18−22 ноября в горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность в связи с ожидаемыми кратковременными ливнями и значительными изменениями температуры воздуха, предупредил Узгидромет.

Граждан, проживающих в горной местности, отдыхающих и водителей просят принимать меры предосторожности.

Районы, где объявлена лавинная опасность:

  • Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский районы и урочище Чимган в Чаткальской горной системе;
  • Джизакская область: Зааминский район;
  • Наманганская область: Папский район и перевал Камчик;
  • Ферганская область: Сохский и Ферганский районы;
  • Кашкадарьинская область: Китабский, Шахрисябзкий, Камашинский и Дехканабадский районы;
  • Сурхандарьинская область: Кумкурганский, Сарыасийский, Узунский и Байсунский районы.