В результате дорожно-транспортного происшествия в Навои 15 ноября травмы получили две женщины, сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана.

В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как женщины переходят дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Когда они подходят к переходу, автомобиль Matiz останавливается и пропускает их.

После того, как женщины пересекают середину дороги, их сбивает Lacetti, едущий в противоположном направлении. От удара женщины отлетают далеко вперёд.

Сообщается, что ДТП произошло на улице Имама аль-Бухари примерно в 17:50. За рулём Lacetti был Х. А. 1987 года рождения. Пострадавшие госпитализированы.

Следственный отдел при УВД Навои проводит предварительное следствие.