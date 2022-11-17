Окружной суд Гааги (Нидерланды) 17 ноября вынес приговор в отношении четырёх обвиняемых по делу о крушении самолёта рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года. Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой в небе над Донецкой областью. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Подсудимыми были бывший «министр обороны» самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов (граждане России) и Леонид Харченко (гражданин Украины).

Суд признал виновными Гиркина, Харченко и Дубинского и назначил им пожизненное заключение. Они также должны выплатить компенсацию родственникам погибших в размере 16 млн евро. Пулатова суд оправдал.

Как пишет DW со ссылкой на выводы следствия, которые рассматривал суд, все четверо способствовали прибытию орудия преступления — зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» — из России и координировали действия его расчёта, тем самым сыграв «ключевую роль в убийстве 298 человек».

Meduza уточняет, что Гиркин запросил поставку «Бука» из России, Дубинский отвечал за его транспортировку, Пулатов и Харченко на месте помогали доставить установку по намеченному маршруту и после уничтожения самолёта вернуться в Россию. Таким образом, все четверо, считало обвинение, «совместно руководили планом уничтожения самолёта», хотя никто из них не принимал участия непосредственно в пуске ракеты.

Суд посчитал, что обвинение не смогло доказать вину Пулатова, поскольку тот находился на связи с командой «Бука» и имел к запуску ракеты непосредственное отношение — хотя и определённо знал о соответствующих планах.

Фото: courtmh17.com.



Суд признал доказанным, что рейс МН17 был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежащего 53-й бригаде ПВО российских вооружённых сил, базирующейся в Курске. «Бук» прибыл на территорию самопровозглашённой ДНР в ночь перед крушением самолёта и вскоре после пуска ракеты был отправлен обратно. Ракета была запущена из района села Первомайское, которое находилось под контролем ДНР.

Расследование в Нидерландах и за рубежом не выявило никаких следов фальсификации улик. Альтернативные сценарии, например, что ракета «Бук» была запущена из другого района, исключаются на основании доказательств, говорится в решении суда.

Конфликт в Донбассе признан международным, причём РФ в то время имела всеобщий контроль над так называемой ДНР, пишет DW. В международном конфликте размещение оружия может быть разрешено при определённых обстоятельствах. Военнослужащие из этих стран могут в таком случае ссылаться на иммунитет (комбатантский иммунитет) и не подлежат уголовному преследованию. Но Гиркин, Дубинский, Харченко и Пулатов не могут пользоваться иммунитетом, потому что РФ не признавала свой контроль над ДНР, а сами они отрицают, что входили в состав ВС России.

Все подсудимые отсутствовали на заседании суда. На момент начала процесса все они находились в России, сейчас Игорь Гиркин принимает участие в войне в Украине, местонахождение остальных неизвестно, сообщает радиостанция.

Международную следственную группу, в которую входили представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, возглавлял нидерландский прокурор Фред Вестербеке.

Следствие смогло восстановить маршрут «Бука» через спутниковые снимки и фотографии из соцсетей, а также показания свидетелей. Причастность обвиняемых к инциденту следствие установило с помощью перехватов их разговоров, переданных Нидерландам украинскими спецслужбами.

Суд проходил в Нидерландах, поскольку две трети погибших пассажиров рейса МН17 были гражданами этой страны.