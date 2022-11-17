«Главное, чтобы сердце было в Узбекистане»

Академия Хана для Узбекистана
Проект по переводу на узбекский язык образовательных видеоуроков с платформы «Академия Хана» был одним из первых.
Изначально за его реализацию в Узбекистане взялись Ботир Арифджанов и его супруга Нигора. Я узнала, что они вложили семь тысяч долларов из личных средств. Вдохновившись их примером, решила примкнуть к проекту. Организовала добровольный сбор через интернет, с помощью своей команды в Лондоне заполнила все необходимые документы и подала на грант. В первом раунде нам удалось собрать 102 тысячи евро.
Со временем я ушла из проекта, потому что он встал на ноги. Документы, которые мы подготовили, пригодились в следующем раунде. Проект сам собрал 450 тысяч долларов. Основатель Академии Салман Хан сказал, что это самая быстрая и качественная локализация, которую он видел. Сегодня на этой платформе обучается 750 тысяч детей по Узбекистану.
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