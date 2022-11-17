«Главное, чтобы сердце было в Узбекистане»

После переезда я искала и себя, и работу, удобную для периода материнства. Параллельно занималась администрированием проектов, управлением портфелями и рисками.



Свободное время посвящала магистратуре в Клэр-колледже Кембриджского университета, где училась на направлениях «Бухгалтерия и финансы» и «Управление бизнесом». Два года, проведённые там, напоминали американские горки: и страшно, и весело.



У меня был синдром самозванца. Всегда нервничала, когда поступала на новую должность или учёбу — казалось, что я недостаточно умная или недостаточно знаю, чтобы учиться в Кембридже. Думала, меня случайно взяли. По мере вовлечения в учёбу или работу видела, что люди спрашивают моё мнение. За два года я обрела в себе уверенность и уважение одноклассников. И так во всём.



Я была первая в своей программе от Узбекистана. Причем Клэр-колледж — это второй старейший колледж, куда девочек стали принимать только 50 лет назад. В этом году колледж особо отмечает эту дату: они выбрали по одной влиятельной выпускнице и образцовому лидеру за каждый учебный год. В список попала я. Это огромная честь для меня и узбекистанцев, особенно для девочек Центральной Азии.