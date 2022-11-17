30 ноября в Humo Arena Click проведет грандиозный праздник Click Day 2022 с участием зарубежных звезд — Jah Khalib и DJ Nicolas Masseyeff из Франции. Мероприятие также носит и благотворительный характер.

Компания активно транслирует, что билеты на мероприятие не продаются. Их можно получить в подарок, выполнив ряд действий. Основная задача мероприятия — подарить возможность всем желающим попасть на концерт и провести время со своими кумирами.

При покупке фирменного мерча Click можно получить билеты в фан-зону. Часть средств, вырученных за продажу одежды из эксклюзивной коллекции Click Market, будет направлена на целевую благотворительность двум организациям.

Клуб «28 петель Узбекистан»

Компания Click передает в дар клубу «28 петель Узбекистан» натуральную шерсть для вязания вещей для недоношенных детей.

Данный вид деятельности малоизвестен, но для «торопыжек» (так ласково называют детей, родившихся раньше срока) необходима в том числе и специальная одежда, которая помогает держать тепло.

Клуб «28 петель Узбекистан» на протяжении последних пяти лет безвозмездно снабжает теплыми шерстяными вещами отделения реанимации и патологии новорожденных. На сегодняшний день клуб передал в родильные дома около 26 тысяч единиц теплых вещей для младенцев.

Поддержка программы стерилизации бездомных животных

Часть средств будет передана некоммерческой организации обществу защиты животных Mehr va Oqibat на поддержку программы по стерилизации животных.

Компания Click желает привлечь общественное внимание к данной проблеме и отмечает важность контроля популяции кошек и собак, так как это один из факторов решения вопроса животных, оставшихся на улице. Кроме того, Mehr va Oqibat работает с сообщениями граждан по фактам жестокого обращения с животными, занимается консультациями и ходатайствами в правоохранительные органы, а также просветительской деятельностью и внесением предложений в Олий Мажлис.

«Благотворительность и социальная ответственность — это часть корпоративной культуры компании Click. Мы стараемся транслировать принципы филантропии внутри команды и за ее пределами. Предстоящий праздник в честь одиннадцатилетия компании Click Day 2022 для нас не только повод разделить праздник с нашими пользователями, но и возможность совершить доброе дело», — отметила коммерческий директор компании Click Юлия Миннуллина.

На правах рекламы.