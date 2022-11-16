При получении взятки в размере 1,7 млн был задержан инспектор Гулистанского городского отдела «Сирдарё сув таъминоти» Е. М., сообщила пресс-служба компании «Узсувтаъминот».

Инспектор обещал помочь погасить задолженность потребителя Д. К. за питьевую воду в размере 3,7 млн сумов. Сотрудники Управления комплаенс-контроля «Узсувтаъминот», Баяутского районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Службы государственной безопасности задержали Е. М. в момент получения денег.

Возбуждено уголовное дело по статье168 (мошенничество), 28 (виды соучастников преступления) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана, проводятся следственные действия.