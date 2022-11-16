Многие знакомы с таким популярным напитком, как чай, с самого детства. Но так ли много известно о нем. Чай — напиток, от которого на душе становится теплее. И Siam Premium Teashop предлагает заглянуть в сердце чайной традиции в Ташкенте.

Небольшой уютный магазинчик, расположившийся рядом с многолюдными кофейнями, не сразу привлечет ваше внимание. Но за его дверями кроется сокровищница чайной культуры, начиная с древней китайской традиции до современных фруктовых чайных экспериментов и необычных корпоративных подарков и наборов.





Siam Premium Teashop — чайный дом, который собрал под своей крышей как известные китайские сорта, такие как Тегуаньинь, Да Хун Пао, Дяньхун, Лунцзин, разнообразный выбор пуэров, так и большой ассортимент необычных фруктовых и ягодных сортов.

Если вы — эксперт и хорошо знакомы с китайской чайной традицией, то здесь сможете приобрести любимые сорта и найти для себя что-то новое.

Если вы — новичок, то заботливые и внимательные консультанты подберут наиболее подходящие сорта для знакомства с миром чая и помогут освоится в мире чайных аксессуаров.





Приятной новостью стало введение ассортимента корпоративных подарков к Новому году для тех, кто предпочитает дарить сотрудникам и партнерам не только красивые, но и полезные новогодние сюрпризы.

Один из популярных подарков — эксклюзивная деревянная упаковка с несколькими видами чая на каждый день. Экологичная деревянная коробочка создаст новогоднюю атмосферу и подарит яркие эмоции от подарка. Упаковка доступна в форматах на один, два или три вида чая. А большой ассортимент магазина дает возможность подобрать чаи на любой вкус и бюджет.





Коробочки доступны к заказу как в стандартном формате, так и с логотипом вашей компании.

Тем, кто предпочитает минималистичные подарочные наборы, точно понравится стильная премиальная упаковка на три вида чая с золотым тиснением. Все чаи упакованы в брендированные подарочные пакетики и запомнятся не только своим внешним видом, но и ярким вкусом.

Стоимость новогодних корпоративных упаковок начинается от 65 тысяч сумов без учета стоимости чая. Цена на чаи стартует от 50 тысяч сумов за упаковку весом 50 гр. Со всем ассортиментом вы также можете ознакомиться на сайте siam.uz





Белые, зеленые, красные сорта, светлые и темные улуны, выбор разнообразных аксессуаров от чабани до гайвани, необычные фруктовые сорта с ягодным миксом или экзотическим манго и даже необычный синий чай — все это результат огромной любви к чайной традиции и готовности делиться разными сортами и наборами с каждым, кто приходит в чайный дом Siam Teashop, — сердце чайной традиции в Ташкенте.

Телефон: (+998) 99−890−97−77.

Адрес: ул. Кары Ниязова, 61.

Ориентир: новостройка Golden House, Ирригационный институт.

Сайт: siam.uz

Telegram: t.me/SiamPremiumTea

Instagram: @siamteashop

На правах рекламы.