Днём во вторник, 15 ноября, две ракеты попали в зерносушилку в польской деревне Пшеводув, расположенной на востоке страны на границе с Украиной. Первым об этом сообщило польское радио Radio ZET, сославшись на свои источники.

Пожарная служба подтвердила взрыв, в результате которого погибли два человека, пишет польское издание Wprost, но его причину спасатели не уточнили.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что упавшие ракеты — российского производства.

«15 ноября 2022 года вооруженными силами Российской Федерации был осуществлён очередной продолжительный массированный обстрел всей территории Украины и её объектов критической инфраструктуры. В 15:40 в селе Пшеводув Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате которой погибли двое граждан Республики Польша», — говорится на сайте МИДа.

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с журналистами в ночь на среду сделал менее категоричное заявление.

«Мы прекрасно знаем, что российская ракетная атака (на Украину — ред.) длилась весь день, но у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету», — сказал глава государства. Он добавил, что «скорее всего, это была ракета российского производства, но все это еще расследуется».

Анджей Дуда также сообщил, что провел ряд международных консультаций, в том числе с президентом США Джо Байденом, пишет польское издание Onet.

«Он заверил меня, что союзнические обязательства будут выполнены. Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты остаются с нами. Все союзнические обязательства в силе, и США вместе с нами стоят на страже безопасности Польши, а также всего Североатлантического альянса», — сказал президент Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские государственные службы вместе с международными экспертами все еще работают над выяснением обстоятельств взрыва в Пшеводуве.

В Министерстве обороны России опровергли причастность к инциденту.

«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении „российских“ ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», — заявило Минобороны РФ.

Реакции

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя взрыв в Польше, выразил уверенность, что ракеты были выпущены Россией. «Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше», — сказал он в видеообращении.

Владимир Зеленский подчеркнул, что 15 ноября Россия нанесла по Украине очередной массированный удар, выпустив порядка 90 ракет, в результате чего были повреждены объекты энергосистемы и жилые дома.

«Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, к кому могут достать российские ракеты. Бить ракетами на территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать», — призвал глава государства.

Президент США Джо Байден заявил, что по предварительной информации маловероятно, что ракета, вызвавшая взрыв в Польше, была выпущена с территории России.

«Есть предварительная информация, которая опровергает это. Я не хочу этого говорить, пока мы ее полностью не изучим», — сказал Джо Байден, его цитирует CNN.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая по итогам саммита G20, заявил, что проявляет уважение к реакции России относительно взрыва ракеты на польской территории.

«Для нас важно, что РФ заявила, что не имеет отношения к этому», — подчеркнул он, его слова приводит агентство Anadolu.