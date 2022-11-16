В рамках масштабного проекта по либерализации гражданской авиации, реализуемого благодаря утвержденной президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым политики преобразования отрасли, создания конкурентной среды в сфере гражданской авиации и развития туризма, в 2021 году была образована компания Panorama Airways.

Panorama Airways — это авиаперевозчик, который известен на рынке продаж авиабилетов Узбекистана с 2021 года. Panorama Airways зарекомендовала себя как надежный партнер, с гибкой системой сотрудничества.

Главной целью работы авиакомпании Panorama Airways является быстрый, качественный сервис по доступным ценам в области пассажирских авиаперевозок.

Основными принципами Panorama Airways являются предоставление гражданам Узбекистана и других стран качественных и доступных услуг по организации воздушных перевозок, обеспечение безопасности полетов, а также поддержание и развитие туристического потенциала и имиджа страны. Panorama Airways — это компания, где каждый сотрудник ориентирован на интересы пассажира и стремится к максимально точному и качественному выполнению своих обязанностей.

На сегодняшний день компания планирует полеты по Узбекистану, а также в ОАЭ (Дубай), Турцию (Стамбул), Саудовскую Аравию (Джидда, Медину), Россию (Москву и Санкт-Петербург), Латвию (Ригу), Израиль (Тель-Авив), Южную Корею (Сеул). Начало полетов планируется с декабря 2022 года.

«Для устойчивого развития туристического потенциала, создания конкурентных условий, а самое главное — для наших пассажиров — мы предоставляем доступные цены и высококачественные услуги. Panorama Airways заботится о комфорте и безопасности каждого пассажира и постоянно совершенствуется, чтобы соответствовать высоким запросам нашего времени и удовлетворять потребности наших клиентов. Каждый наш пассажир сможет убедиться в этом сам», — отметил менеджер компании по связям с общественностью Нодир Фаттаев.

В настоящее время в парке Panorama Airways имеются 2 воздушных судна типа Airbus A-320. До конца года компания планирует пополнить авиапарк еще 2 самолетами Boeing-777. А в ближайшие 5 лет компания планирует увеличить количество авиалайнеров до 20, чтобы расширить географию полетов и осуществлять авиаперевозку в США, страны Европы, а также Японию.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 95−512−07−00.

Сайт: panoramaairways.uz

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