Проект индустриального бизнес-парка Tashkent INDEX завоевал большую популярность в деловых кругах Ташкента. Предприниматели по достоинству оценили все преимущества комплекса и с уверенностью инвестировали в прибыльную коммерческую недвижимость.
Со временем популярность проекта вышла далеко за пределы Ташкента и в офис продаж начали поступать заявки от предпринимателей из других регионов страны.
Именно поэтому в целях ознакомления с проектом грандиозного торгово-производственного комплекса предпринимателей из регионов Узбекистана Tashkent INDEX проведет презентационное турне в трех городах — Бухаре, Самарканде и Фергане.
В рамках мероприятия советник директора MIMAR Development по вопросам продаж Тургай Ешиль даст подробную информацию о преимуществах проекта и расскажет, как выгодно инвестировать в коммерческую недвижимость в Tashkent INDEX и начать получать гарантированный доход.
Подробно о предстоящем мероприятии рассказал Тургай Ешиль в видео:
Для гостей мероприятия подготовлены специальные выгодные предложения на покупку коммерческой и производственной недвижимости в Tashkent INDEX.
Дата и места проведения мероприятий:
- Бухара:
- 21 ноября — 17:00;
- 22 ноября — с 10:00;
- Место проведения: гостиница Sahid Zarafshon.
Адрес: ул. Мухаммада Икбала, 7.
- Самарканд:
- 24 ноября — 17:00;
- 25 ноября — с 10:00;
- Место проведения: ресторан Buyuk Humo.
Адрес: ул. Рудаки, 183.
- Фергана
- 28 ноября — 17:00;
- 29 ноября — с 10:00;
- Место проведения: ресторан Davr Saroyi.
Адрес: ул. З. Эргашева, 41Б.
Презентационный тур Tashkent INDEX — это возможность для выгодной инвестиции и отличная платформа для нетворкинга и установления новых деловых связей.
Подробную информацию о мероприятии можно получить по телефону: +998 55−900−99−99.
Зарегистрироваться на мероприятие можно в Telegram-боте: t.me/tashkentindex_bot
Сайт: index.mimar.uz
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