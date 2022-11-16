Проект индустриального бизнес-парка Tashkent INDEX завоевал большую популярность в деловых кругах Ташкента. Предприниматели по достоинству оценили все преимущества комплекса и с уверенностью инвестировали в прибыльную коммерческую недвижимость.

Со временем популярность проекта вышла далеко за пределы Ташкента и в офис продаж начали поступать заявки от предпринимателей из других регионов страны.





Именно поэтому в целях ознакомления с проектом грандиозного торгово-производственного комплекса предпринимателей из регионов Узбекистана Tashkent INDEX проведет презентационное турне в трех городах — Бухаре, Самарканде и Фергане.





В рамках мероприятия советник директора MIMAR Development по вопросам продаж Тургай Ешиль даст подробную информацию о преимуществах проекта и расскажет, как выгодно инвестировать в коммерческую недвижимость в Tashkent INDEX и начать получать гарантированный доход.

Подробно о предстоящем мероприятии рассказал Тургай Ешиль в видео:

Для гостей мероприятия подготовлены специальные выгодные предложения на покупку коммерческой и производственной недвижимости в Tashkent INDEX.





Дата и места проведения мероприятий:

Бухара: 21 ноября — 17:00; 22 ноября — с 10:00; Место проведения: гостиница Sahid Zarafshon.

Адрес: ул. Мухаммада Икбала, 7.

Самарканд: 24 ноября — 17:00; 25 ноября — с 10:00; Место проведения: ресторан Buyuk Humo.

Адрес: ул. Рудаки, 183.

Фергана 28 ноября — 17:00; 29 ноября — с 10:00; Место проведения: ресторан Davr Saroyi.

Адрес: ул. З. Эргашева, 41Б.



Презентационный тур Tashkent INDEX — это возможность для выгодной инвестиции и отличная платформа для нетворкинга и установления новых деловых связей.

Подробную информацию о мероприятии можно получить по телефону: +998 55−900−99−99.

Зарегистрироваться на мероприятие можно в Telegram-боте: t.me/tashkentindex_bot

Сайт: index.mimar.uz

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