До 31 декабря 2022 года пользователи мобильного приложения Ipak Yo’li Mobile могут бесплатно отправлять денежные средства со своих международных карт на карты других банков с помощью сервиса UnionPay Money Express.

Денежные переводы можно совершать безопасно, в режиме реального времени и с любой международной карты банка «Ипак Йули» — UnionPay, Visa и Mastercard. Отправить деньги без комиссии можно в Китай и еще 48 стран по всему миру, включая Узбекистан. В последнем случае перевод совершается на карты UnionPay других узбекских банков.

Отправить денежный перевод c помощью сервиса UnionPay Money Express в приложении Ipak Yo’li Mobile — легко. Достаточно знать номер карты UnionPay получателя, а также его фамилию и имя. Единственное, нужно соблюдать лимит и не переводить более 8000 долларов в день — других ограничений, в том числе и месячных лимитов, нет.

Акция по бесплатным переводам Money Express от банка «Ипак Йули» — отличная возможность поддержать близких, не обращая внимания на разделяющие километры, и сделать это — быстро и выгодно.

Воспользоваться услугой можно в мобильном приложении Ipak Yo’li Mobile.

Подробную информацию можно получить на сайте.

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