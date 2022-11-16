Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 ноября подписал постановление о развитии и широкой популяризации видов киберспорта в стране.

Киберспорт официально признан в Узбекистане в качестве отдельного вида спорта. Новый документ предусматривает внедрение системы подготовки и переподготовки профессиональных киберспортсменов и тренеров, квалифицированных судей и комментаторов, а также других специалистов по видам киберспорта. Планируется организация республиканских и международных чемпионатов и турниров, а также налаживание «достойного участия» в международных и региональных соревнованиях по видам киберспорта.

Намечены разработка и издание научных и учебно-методических пособий и литературы по видам киберспорта, развитие инфраструктуры киберспорта, стимулирование привлечения прямых инвестиций в сферу, а также формирование «позитивного общественного мнения относительно видов киберспорта».

Компетентными государственными органами, ответственными за развитие и широкую популяризацию видов киберспорта в стране, определены Министерство развития спорта, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций и Агентство по делам молодёжи.

С 2023 года ежегодно в апреле будет проводиться республиканский чемпионат Uzbekistan Esports Championship, в декабре — турнир «Кубок Кабинета министров» и в июне — «Кубок молодёжи».

Постановлением создан Межведомственный совет по дальнейшему развитию и широкой популяризации видов киберспорта.

Кроме того, утверждена Программа мер по развитию и популяризации киберспорта. Она предусматривает:

организацию киберспортивной лиги и в её рамках соревнований среди киберспортивных клубов на системной основе;

усиление деятельности спортивных федераций (ассоциаций) по развитию и популяризации киберспорта;

совершенствование государственного управления в сфере развития киберспорта;

уменьшение факторов, негативно влияющих на здоровье киберспортсменов;

«поэтапное устранение проблемы ping в киберспорте»;

разработку и коммерциализацию киберспортивных игр, способных конкурировать на мировом рынке;

«усиление информационно-пропагандистской работы о перспективах киберспорта»;

формирование здоровой культуры спорта у молодежи, занимающейся киберспортом, предотвращение совершения ею противоправных и антисоциальных действий.

Со следующего учебного года в Узбекском государственном университете физкультуры и спорта откроется направление бакалавриата «Спортивная деятельность: киберспорт» со сроком обучения три года.

Киберспортсмены, являющимся победителями (1-е место) в последнем году на республиканском чемпионате Uzbekistan Esports Championship, будут освобождены от сдачи профессиональных (творческих) экзаменов с присуждением максимального балла.

Киберспортивная деятельность будет определена в качестве вида деятельности (работ, услуг), разрешенных к осуществлению самозанятыми лицами.

В Институте переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту будет налажена переподготовка тренеров, обозревателей, судей и других специалистов по видам киберспорта.

В возводимом в Яшнабадском районе Ташкента Олимпийском городке будет создана современная киберзона для проведения чемпионатов, турниров и соревнований по видам киберспорта.

Региональным властям поручено в двухмесячный срок утвердить «дорожные карты» по популяризации не менее двух видов киберспорта в одном из районов (городов) каждого региона.