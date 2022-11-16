Узбекистан готов к активному взаимодействию с международным сообществом в сфере изменения климата и выступает за создание регионального Климатического совета. Об этом заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в выступлении на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР27). в Шарм-эль-Шейхе (Египет) 15 ноября.

Создание регионального Климатического совета позволит повысить эффективность сотрудничества в продвижении проектов климатической адаптации, борьбы с опустыниванием и деградацией земель, а также внедрения водосберегающих технологий, отметила руководитель делегации Узбекистана на саммите.

Только совместными усилиями можно противостоять проблеме изменения климата, последствия которого остро проявляются и в Центральной Азии, подчеркнула Танзила Нарбаева.

«Главной целью Узбекистана является достижение экономического прогресса посредством интеграции принципов „зелёной“ экономики в реализуемые структурные реформы. Приоритетом в этом направлении избраны низкоуглеродное развитие и ресурсосбережение во всех секторах экономики, внедрение эффективных и экологически чистых технологий», — отметила она.





В рамках Парижского соглашения Узбекистан подтверждает свои обязательства снизить выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% к 2030 году. Для достижения этих целей начаты масштабные программы по внедрению возобновляемых источников энергии.

К 2026 году планируется увеличить долю «зелёной» энергетики до 8000 МВт, что позволит сократить выбросы углекислого газа на 5 миллионов тонн. К 2030 году энергоэффективность экономики планируется повысить вдвое, а долю возобновляемой энергии — минимум до 25%, сообщила глава Сената.

Она рассказала об общенациональном проекте «Яшил макон» («Зелёное пространство»), предусматривающем ежегодную высадку 200 миллионов деревьев и кустарников. Благодаря ему через пять лет площадь зелёных насаждений в городах должна вырасти с нынешних 8% до 30%. В стране также принимаются меры по внедрению водосберегающих технологий.

В рамках усилий по решению проблем, связанных с экологическим кризисом в Приаралье, на осушенном дне Аральского моря за последние пять лет высажено более 1,7 миллиона гектаров лесных насаждений, а к 2026 году этот показатель должен достичь 2,5 миллиона гектаров, или почти 80% территории. Специальной резолюции Генеральной ассамблеи ООН регион Приаралья был объявлен зоной экологических инноваций и технологий.

В следующем году Узбекистан планирует проведение двух крупных мероприятия ООН по борьбе с опустыниванием и сохранению мигрирующих видов диких животных, отметила Танзила Нарбаева. Она пригласила всех международных партнёров принять активное участие в этих форумах.

В работе COP27 также участвует генеральный директор Центра гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) Шерзод Хабибуллаев и другие официальные лица.