15 ноября министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял вновь назначенного Чрезвычайного и полномочного посла Соединённых Штатов Америки Джонатана Дэвида Хеника.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, посол вручил министру копии верительных грамот. Владимир Норов поздравил Джонатана Хеника со вступлением в должность и пожелал успехов в его деятельности.

В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели ход реализации ранее достигнутых странами договоренностей, а также график предстоящих мероприятий на двустороннем уровне и в формате «С5+1» (5 стран Центральной Азии + США).

«Отмечено наличие возможностей для наращивания торгово-инвестиционных связей, в том числе посредством привлечения американского капитала и технологий в узбекскую экономику, создания совместных предприятий в сферах текстиля, фармацевтики, энергетики, ИКТ, укрепления финансового взаимодействия», — говорится в сообщении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане с акцентом на необходимость расширения международного содействия этой стране.

Джонатан Хеник ранее работал в посольстве США в Узбекистане. «Я провел большую часть своей карьеры, работая в этом регионе (Центральной Азии — ред.), и в восторге от возможности вернуться в новом качестве», — говорил он, выступая в Сенате США перед тем, как его кандидатура была одобрена на новую должность.

Среди его постов была должность заместителя помощника госсекретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии. C прошлого года он работал в Колледже информации и киберпространства при Национальном университете обороны руководителем кафедры Госдепартамента США (другие детали биографии).

Напомним, предыдущий посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм стал послом Соединённых Штатов в Казахстане.