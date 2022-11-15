Правительство Японии выделит Узбекистану грант в рамках Проекта по сохранению культурного наследия Шёлкового пути через цифровые архивы. Обменные ноты по проекту были подписаны 15 ноября в Ташкенте послом Японии Фуджиямой Ёщинори и заместителем премьер-министра — министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства Японии, максимальная сумма гранта может составить 55,9 млн йен (свыше 400 тысяч долларов США).

Проект, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, предполагает выделение Агентству культурного наследия, Государственному музею истории Узбекистана и Археологическому музею Термеза технического оснащения, требуемого для защиты коллекций и экспонатов, а также оборудования для проведения цифрового архивирования, такого как 3D-сканер, камеры для съёмки в формате 360 градусов и другое.

Проект призван способствовать вечному сохранению уникальных культурных ценностей, обнаруженных на протяжении Шёлкового пути, отметили в посольстве.