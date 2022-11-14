Высокоскоростной поезд Afrosiyob рейса «Бухара-Самарканд-Ташкент» рано утром 11 ноября наехал на 18 овец, которые находились на железнодорожных путях, сообщила 14 ноября Транспортная прокуратура

Заявление последовало за публикацией в интернете днём ранее фотографий локомотива со следами крови.

Уточняется, что инцидент произошёл при движении поезда на высокой скорости на отрезке между станциями «Зирабулок» и «Каттакурган».

В настоящее время устанавливается личность владельца овец и ведётся оценка причинённого ущерба.

Управление обеспечения безопасности на транспорте УВД Самаркандской области проводит доследственную проверку.