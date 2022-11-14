В Бишкеке (Кыргызстан) на чемпионате мира по самбо среди взрослых 11−13 ноября спортсмены из Узбекистана завоевали 5 медалей — 1 серебряную и 4 бронзовых. Об этом сообщила Ассоциация самбо Узбекистана.

Лутфилла Сайдаматов, выступающий в соревнованиях по боевому самбо в весовой категории до 58 кг, завоевал серебряную медаль, а в женских соревнованиях Мухлиса Кадырберганова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг.





Ещё три бронзовых медали в копилку сборной добавили Достон Розиев (-58 кг), Сардор Олимжонов (-64 кг) и Шерзод Исманов (-79 кг, боевое самбо).

Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 50 стран.