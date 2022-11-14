В Park City Labzak стартовало осеннее предложение на покупку квартир по специальным условиям. Предложение действует только на 20 квартир с видом на парк. При покупке данных квартир действует беспроцентная рассрочка на 20 месяцев.





Счастливые покупатели 20 квартир также становятся участниками акции «Розыгрыш автомобиля бизнес-класса».

Стоит поторопиться купить квартиру на специальных условиях. Предложение ограничено и действует до конца ноября 2022 года.





О проекте

Park City Labzak — это уникальное событие для Ташкента. Его близость к парку вдохновила основателей на создание проекта, созвучного его духу.

Элегантная архитектура, потрясающие видовые характеристики, ультрасовременные инженерные решения, отличное расположение — все это, настоящее открытие для тех, кто ценит жизнь в центре города и любит отдых на природе.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных по адресу: Шайхантахурский р-н, ул. Лабзак, 1Б.

Получить предварительную консультацию и записаться на визит можно по телефону: (+998) 78−777−47−77.

Сайт: parkcitylabzak.uz

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