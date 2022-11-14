Венгерский OTP Bank возобновил переговоры по покупке «Ипотека-банка». Об этом заявил финансовый директор банка Ласло Бенчик в ходе разговора с инвесторами о результатах за первый квартал.

По его словам, в октябре был подписан меморандум о взаимопонимании с Узбекистаном.

«Мы возобновили процесс [покупки] и проводим ещё одну due diligence (комплексная юридическая оценка — ред.). И мы думаем, что велика вероятность того, что сделка может состояться. Мы на самом деле очень мотивированы и заинтересованы в этом — в этой стране. Конкретно по „Ипотека-банку“ мы считаем, что это очень и очень привлекательная возможность для инвестиций», — заявил он.

Ласло Бенчик отметил, что привлекательность страны для инвестирования увеличилась после того, как OTP Bank весной приостановил сделку из-за войны в Украине.

Отвечая на вопросы инвесторов, финансовый директор венгерского банка отметил улучшение общей экономической ситуации в Узбекистане, рост цен на недвижимость, а также «значительное улучшение ценностного предложения самого банка».

«Они придумали очень, очень современное решение для мобильного банкинга, которое, я думаю, конкурирует с лучшими в Европе с точки зрения уровня обслуживания. И это изменения только за последние восемь месяцев. Я думаю, что с геополитической точки зрения Узбекистан очень мудро позиционировал себя в этом конфликте. Во всяком случае, я думаю, что они привлекательны в геополитическом плане — привлекательность страны повысилась, и они активизировали свои усилия по переводу экономики в своего рода рыночную среду. Кажется, они делают то, что говорят», — сказал он.

Ласло Бенчик отметил, что в Узбекистане ожидается рост ВВП в 2022 году на 5%, тогда как в большей части Европы будет сильное замедление. Он также указал на дальнейшее снижение инфляции.

Когда его спросили о сроках закрытия сделки, представитель OTP Bank заявил: «Если это зависит от нас, чем раньше, тем лучше».

Ещё в июне 2019 года сообщалось, что госдоля в уставном капитале «Ипотека-банка» станет ниже 50% до конца 2022 года, банк будет трансформирован и приватизирован с участием Международной финансовой корпорации.

В сентябре 2021 года вице-премьер Джамшид Кучкаров анонсировал продажу 75% акций в «Ипотека-банке» венгерскому ОТP Bank. Полностью завершить сделку планировалось в течение двух месяцев.

В апреле ОТP Bank попросил Узбекистан отложить на два-три месяца сделку, отметив сохранение интереса к банку.