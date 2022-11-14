6 октября компания HONOR выпустила в продажу смартфон HONOR 70, который наделен не только премиальным дизайном, но и рядом полезных функций в интерфейсе, мощным «железом» и быстрой зарядкой, а также функциональными камерами с алгоритмами искусственного интеллекта, которые обеспечивают по-настоящему профессиональные снимки.

HONOR 70 оснащен OLED-дисплеем диагональю 6,67 дюйма с соотношением экрана к корпусу 93,27%, высокой частотой обновления изображения 120 Гц и дискретизацией сенсорного слоя до 300 Гц. Экран имеет разрешение 2400×1080 пикселей, отображает 1,07 млрд цветов, поддерживает 100% цветовой охват DCI-P3 и HDR10+. Все это обеспечивает глубину и четкость изображения, а также позволяет максимально реалистично воспроизводить картинку на экране.





На задней панели HONOR 70 расположились два стильных черных кольца, в которых находятся три камеры и вспышка. Основной модуль камеры — это сверхчувствительный 54 Мп сенсор IMX800, впервые дебютировавший именно в HONOR 70. Сверхширокоугольная камера представлена 50 Мп модулем с автофокусом и возможностью съемки макро-снимков. Третий объектив — 2 Мп модуль для фотографий с эффектом боке.

Для создания уникального контента и запечатления важных моментов в памяти HONOR 70 предлагает пользователям функцию «Смарт-видеофокус». Она умеет определять главный объект во время съемки и фокусироваться на нем с помощью AI. В итоге владелец получит два видео: групповое и портретное с выбранным человеком.

У HONOR 70 есть еще один уникальный режим — мультивидео. Он позволяет снимать не только то, что пользователь видит, но и свою реакцию на происходящее благодаря одновременной съемки на основную и фронтальную камеры.





«Сердцем» HONOR 70 стал процессор Qualcomm Snapdragon 778G+, который поддерживает современный стандарт связи — 5G. В паре с энергоэффективным чипом работают 8 ГБ оперативной памяти, расширяемой еще на 2 ГБ для поддержки одновременной стабильной работы большего количества приложений.

Аккумулятор HONOR 70 емкостью 4800 мАч обеспечивает непрерывную работу смартфона на протяжении всего дня и поддерживает технологию быстрой зарядки HONOR SuperCharge мощностью 66 Вт, которая заряжает гаджет с 3% до 60% за 20 минут, позволяя владельцу не беспокоиться о нехватке заряда батареи.





Для покупателей HONOR 70 действует гарантия на один год и акция «90 дней бесплатной замены экрана» на устройства, купленные до 31 декабря 2022 года.

HONOR 70 представлен в трех разных расцветках: стильной «изумрудно-зеленой», сдержанной «полночной черной» и привлекающей внимание «мерцающий кристалл». Купить смартфон можно в магазинах Texnomart, Idea, Credit Asia, MediaPark и у других партнерах бренда. Рекомендованная розничная стоимость HONOR 70 в Узбекистане:

8/128 ГБ — 5 728 800 сумов;

8/256 ГБ — 6 098 400 сумов.

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