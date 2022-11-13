Хоким Хивы Темур Давлетов привлечён к дисциплинарному взысканию в виде штрафа в размере 20% месячного заработка. Распоряжение об этом 12 ноября подписал хоким Хорезмской области Фарход Эрманов.

Причина наказания, согласно документу, — «безответственное отношение к своей должности и недостатки в выполнении возложенных на него задач». Основанием указано объяснительное письмо.

Темур Давлетов был назначен хокимом Хивы в декабре 2020 года. До этого он работал заместителем Фархода Эрманова по вопросам развития туризма и спорта.