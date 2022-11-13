Мужская сборная Узбекистана по боксу завоевала 10 медалей на чемпионате Азии 2022 года, прошедшего 1−12 ноября в Аммане (Иордания).

Мужчины


Боксёры завершили чемпионат Азии на первом месте в общекомандном зачёте среди мужских команд, удостоившись пяти золотых, двух серебряных и трёх бронзовых медалей.

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Медалисты сборной Узбекистана:

Золото:

  • -51 кг: Хасанбой Дусматов
  • -57 кг: Абдумалик Халаков
  • -63,5 кг: Руслан Абдуллаев
  • -75 кг: Саиджамшид Джафаров
  • +92 кг: Лазизбек Муллажонов

Серебро:

  • -80 кг: Одилжон Аслонов
  • -92 кг: Мадияр Саидрахимов

Бронза:

  • -54 кг: Шахзод Музаффаров
  • -60 кг: Адхамжон Мухиддинов
  • -67 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев.


Медальный зачет ЧА-2022 по боксу у мужчин:

  1. Узбекистан — 5−2−3
  2. Казахстан — 3−6−3
  3. Иордания — 2−2−1
  4. Таиланд — 2−0−0
  5. Филиппины — 1−0−0
  6. Индия — 0−1−4
  7. Монголия — 0−1−4
  8. Япония — 0−1−1
  9. Кыргызстан — 0−0−4
  10. Иран — 0−0−2
  11. Таджикистан — 0−0−2
  12. Пакистан — 0−0−1
  13. Тайвань — 0−0−1


Женщины

Женская сборная Узбекистана завоевала три медали. Навбахор Хамидова (до 66 кг) стала чемпионкой турнира, в финале одолев соперницу из Южной Кореи.


Сохиба Рузметова (до 75 кг) заняла второе место, в финале уступив Ловлине Боргохаин из Индии. Фарзона Фозилова стала бронзовым призёром чемпионата Азии.


В медальном зачёте ЧА-2022 по боксу среди женщин Узбекистан занял пятое место:

  1. Индия — 4−1−2
  2. Казахстан — 3−1−5
  3. Япония — 1−4−0
  4. Южная Корея — 1−1−4
  5. Узбекистан — 1−1−1
  6. Тайвань — 1−0−2
  7. Вьетнам — 1−0−1
  8. Таиланд — 0−2−1
  9. Монголия — 0−1−4
  10. Иордания — 0−1−1
  11. Филиппины — 0−0−2

Общекомандный зачёт (мужчины и женщины):

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Казахстан

6

7

8

21

2

Узбекистан

6

3

4

13

3

Индия

4

2

6

12

4

Иордания

2

3

2

7

5

Таиланд

2

2

1

5

6

Япония

1

5

1

7

7

Республика Корея

1

1

4

6

8

Китай

1

0

3

4

9

Филиппины

1

0

2

3

10

Вьетнам

1

0

1

2

11

Монголия

0

2

8

10

12

Кыргызстан

0

0

4

4

13

Иран

0

0

2

2

14

Таджикистан

0

0

2

2

15

Пакистан

0

0

1

1

Всего стран: 15

25

25

49

99

Видео поединков можно посмотреть по этой ссылке.

На чемпионате Азии по боксу 2021 года в ОАЭ мужская сборная также занимала первое место, но в общекомандном зачёте — второе после Казахстана.