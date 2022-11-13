Мужская сборная Узбекистана по боксу завоевала 10 медалей на чемпионате Азии 2022 года, прошедшего 1−12 ноября в Аммане (Иордания).
Мужчины
Боксёры завершили чемпионат Азии на первом месте в общекомандном зачёте среди мужских команд, удостоившись пяти золотых, двух серебряных и трёх бронзовых медалей.
Медалисты сборной Узбекистана:
Золото:
- -51 кг: Хасанбой Дусматов
- -57 кг: Абдумалик Халаков
- -63,5 кг: Руслан Абдуллаев
- -75 кг: Саиджамшид Джафаров
- +92 кг: Лазизбек Муллажонов
Серебро:
- -80 кг: Одилжон Аслонов
- -92 кг: Мадияр Саидрахимов
Бронза:
- -54 кг: Шахзод Музаффаров
- -60 кг: Адхамжон Мухиддинов
- -67 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев.
Медальный зачет ЧА-2022 по боксу у мужчин:
- Узбекистан — 5−2−3
- Казахстан — 3−6−3
- Иордания — 2−2−1
- Таиланд — 2−0−0
- Филиппины — 1−0−0
- Индия — 0−1−4
- Монголия — 0−1−4
- Япония — 0−1−1
- Кыргызстан — 0−0−4
- Иран — 0−0−2
- Таджикистан — 0−0−2
- Пакистан — 0−0−1
- Тайвань — 0−0−1
Женщины
Женская сборная Узбекистана завоевала три медали. Навбахор Хамидова (до 66 кг) стала чемпионкой турнира, в финале одолев соперницу из Южной Кореи.
Сохиба Рузметова (до 75 кг) заняла второе место, в финале уступив Ловлине Боргохаин из Индии. Фарзона Фозилова стала бронзовым призёром чемпионата Азии.
В медальном зачёте ЧА-2022 по боксу среди женщин Узбекистан занял пятое место:
- Индия — 4−1−2
- Казахстан — 3−1−5
- Япония — 1−4−0
- Южная Корея — 1−1−4
- Узбекистан — 1−1−1
- Тайвань — 1−0−2
- Вьетнам — 1−0−1
- Таиланд — 0−2−1
- Монголия — 0−1−4
- Иордания — 0−1−1
- Филиппины — 0−0−2
Общекомандный зачёт (мужчины и женщины):
Место
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Казахстан
6
7
8
21
2
Узбекистан
6
3
4
13
3
Индия
4
2
6
12
4
Иордания
2
3
2
7
5
Таиланд
2
2
1
5
6
Япония
1
5
1
7
7
Республика Корея
1
1
4
6
8
Китай
1
0
3
4
9
Филиппины
1
0
2
3
10
Вьетнам
1
0
1
2
11
Монголия
0
2
8
10
12
Кыргызстан
0
0
4
4
13
Иран
0
0
2
2
|14
Таджикистан
0
0
2
2
15
Пакистан
0
0
1
1
Всего стран: 15
25
25
49
99
Видео поединков можно посмотреть по этой ссылке.
На чемпионате Азии по боксу 2021 года в ОАЭ мужская сборная также занимала первое место, но в общекомандном зачёте — второе после Казахстана.