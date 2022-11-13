Мужская сборная Узбекистана по боксу завоевала 10 медалей на чемпионате Азии 2022 года, прошедшего 1−12 ноября в Аммане (Иордания).

Мужчины





Боксёры завершили чемпионат Азии на первом месте в общекомандном зачёте среди мужских команд, удостоившись пяти золотых, двух серебряных и трёх бронзовых медалей.

Медалисты сборной Узбекистана:

Золото:

-51 кг: Хасанбой Дусматов

-57 кг: Абдумалик Халаков

-63,5 кг: Руслан Абдуллаев

-75 кг: Саиджамшид Джафаров

+92 кг: Лазизбек Муллажонов

Серебро:

-80 кг: Одилжон Аслонов

-92 кг: Мадияр Саидрахимов

Бронза:

-54 кг: Шахзод Музаффаров

-60 кг: Адхамжон Мухиддинов

-67 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев.





Медальный зачет ЧА-2022 по боксу у мужчин:

Узбекистан — 5−2−3 Казахстан — 3−6−3 Иордания — 2−2−1 Таиланд — 2−0−0 Филиппины — 1−0−0 Индия — 0−1−4 Монголия — 0−1−4 Япония — 0−1−1 Кыргызстан — 0−0−4 Иран — 0−0−2 Таджикистан — 0−0−2 Пакистан — 0−0−1 Тайвань — 0−0−1





Женщины

Женская сборная Узбекистана завоевала три медали. Навбахор Хамидова (до 66 кг) стала чемпионкой турнира, в финале одолев соперницу из Южной Кореи.





Сохиба Рузметова (до 75 кг) заняла второе место, в финале уступив Ловлине Боргохаин из Индии. Фарзона Фозилова стала бронзовым призёром чемпионата Азии.





В медальном зачёте ЧА-2022 по боксу среди женщин Узбекистан занял пятое место:

Индия — 4−1−2 Казахстан — 3−1−5 Япония — 1−4−0 Южная Корея — 1−1−4 Узбекистан — 1−1−1 Тайвань — 1−0−2 Вьетнам — 1−0−1 Таиланд — 0−2−1 Монголия — 0−1−4 Иордания — 0−1−1 Филиппины — 0−0−2

Общекомандный зачёт (мужчины и женщины):

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Казахстан 6 7 8 21 2 Узбекистан 6 3 4 13 3 Индия 4 2 6 12 4 Иордания 2 3 2 7 5 Таиланд 2 2 1 5 6 Япония 1 5 1 7 7 Республика Корея 1 1 4 6 8 Китай 1 0 3 4 9 Филиппины 1 0 2 3 10 Вьетнам 1 0 1 2 11 Монголия 0 2 8 10 12 Кыргызстан 0 0 4 4 13 Иран 0 0 2 2 14

Таджикистан 0 0 2 2 15 Пакистан 0 0 1 1 Всего стран: 15 25 25 49 99

Видео поединков можно посмотреть по этой ссылке.

На чемпионате Азии по боксу 2021 года в ОАЭ мужская сборная также занимала первое место, но в общекомандном зачёте — второе после Казахстана.