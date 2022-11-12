В конце октября во французском городе Бордо прошёл очередной чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills 2022, на котором соревновались молодые специалисты до 22 лет из более чем 30 государств. Узбекистан участвовал в мероприятии впервые. От страны поехали участники в двух направлениях: сухое строительство и штукатурные работы, а также мобильная робототехника. Корреспондент «Газеты» поговорил с участниками обоих направлений.

Дом построить

«Там соревнуются во всём: от парикмахера до инженеров. Я соревновался в сухом строительстве, это когда строят дома и конструкции без раствора из гипсокартона с помощью саморезов и профилей», — рассказал Акбар Абдирахимов.

Акбар живёт в Бухаре и учится на четвёртом курсе Бухарского госуниверситета на факультете искусствоведения. Строительством интересуется сам, занимается в специальном учебном центре.





Ему, как и всем 14 участникам, надо было построить и задекорировать дом из гипсокартона размером примерно 2 на 2 метра. На это даётся три дня: в первый — строят сам дом, на это отводится до 12 часов, во второй шпаклюют — до 4 часов, а в третий день есть 2 часа на декор, например, наличники, и ещё 2 часа — на фристайл.

«Фристайл — это если у участника ещё есть что показать, продемонстрировать навыки, которые он ещё не успел применить в своей работе», — пояснил Акбар.

Он творчески подошёл к заданию и сконструировал композицию в виде головы, которую установил на стену дома, и сопроводил надписью «Think outside the box» («Думай, выходя за рамки»). Этим он призвал людей мыслить широко и нестандартно.





В финале Акбар Абдирахимов занял 6-е место и получил медальон «За профессионализм» в направлении «Сухое строительство и штукатурные работы». Такой медальон присуждается тем, кто подтвердил свою профессиональную квалификацию на высоком уровне.





Медицинский мобильный робот-помощник

Второй дисциплиной, в которой участвовал Узбекистан, была мобильная робототехника. Соперников было 84, по заданию им надо было всего за 4 часа собрать мобильного робота, который будет помогать в больнице.

«Такой медицинский помощник должен уметь передвигать кровати-каталки из реанимации в палату, перевозить и подавать медикаменты и проводить дезинфекцию», — рассказал Сухроб Хайдаров.

Сухробу 18 лет, он учится и преподаёт робототехнику в IT Park людям от 7 до 30 лет. Робототехникой он увлёкся 6 лет назад и уже является пятикратным чемпионом мира по мобильной робототехнике в категории фристайл (когда нет конкретного задания и техник сам решает, какого робота соберёт).

«Я и мой коллега собрали робота размером примерно 50 сантиметров, он мог передвигать каталки, подавать медикаменты и вращаться на 540 градусов (180+360 — ред.), дезинфицируя вокруг себя пространство», — рассказал Сухроб.





Сухроб и его напарник по команде заняли 17-е место среди 84 соперников.

«Мы выступили не хорошо и не плохо — нормально. К каждому чемпионату участники готовятся по два года, мы готовились всего пару месяцев, поэтому такой результат. Зато есть куда стремиться», — говорит Сухроб.

Первыми стали Китай, Южная Корея и Япония соответственно.

«Представители Азии всегда занимают первые места, потому что это их тема, они с детства этим занимаются. Лично меня впечатлили колумбийцы, эти ребята готовились совсем в других условиях, в отличие от китайцев и японцев, а выступили круто и заняли четвёртое место», — отметил он.

В робототехнике Сухроб больше любит инженерную часть, когда идёт сборка и настройка, программирование робота ему нравится меньше. Своё увлечение он считает важным, потому что за этим видит будущее, это поможет развитию технологий в промышленности.

Сухроб считает важным, чтобы роботы можно было не просто создавать, а чтобы они имели «практическое прикладное применение».

Чемпионат по рабочим профессиям World Skills проводится с 1946 года каждые два года. Сегодня в нём участвуют 80 стран. Узбекистан вступил в международное движение World Skills International в 2020 году, но из-за пандемии смог принять участие в чемпионате мира лишь в этом году.