10 ноября в ресторане TOKU с долгожданным концертом выступил эстрадный певец, музыкант и композитор Сосо Павлиашвили.

В ожидании выступления народного любимца в TOKU собрался полный зал. Весь концерт гости с удовольствием подпевали и танцевали под любимые хиты Сосо Павлиашвили, среди которых были: «Пой со мной», «Добрый вечер» и «Небо на ладони».

Грандиозный вечер также запомнился ярким выступлением популярной группы Sahar, уже полюбившегося всеми ballet by TOKU и DJ Safronov.

Ресторан TOKU регулярно радует гостей яркими событиями: здесь проходят выступления зарубежных и отечественных звезд, тематические вечеринки и праздники. Уже сейчас ресторан начал принимать заявки и готовиться к проведению новогодних корпоративов.

Здесь вы сможете по-настоящему отдохнуть: все хлопоты ресторан TOKU возьмет на себя. Банкетное меню, составленное специально для вас, яркая шоу-программа, театральные постановки и перформансы, неповторимая атмосфера и хэдлайнер вечера, который обязательно удивит гостей.

Все это и не только ждет вас в одном из лучших ресторанов города.

Забронировать столики и встретить Новый год вместе с TOKU можно уже сейчас.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 99−910−19−10.

Instagram: @toku_tashkent

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