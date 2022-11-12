13 ноября в центральной части Ташкента и по улице возле парка «Янги Узбекистон» пройдёт забег «Янги нафас» («Новое дыхание»), посвященный дню принятия государственного флага Узбекистана (эта дата отмечается 18 ноября), сообщила пресс-служба хокимията столицы.

С 15:00 часов 12 ноября закрыт отрезок улицы Афросиаб — от пересечения с улицей Ислама Каримова до пересечения с улицей Бешагач. Он откроется в 15:00 часов 13 ноября.





13 ноября с 11:30 до 14:00 будут закрыты (главное изображение выше):

отрезок улицы Афросиаб — от пересечения с улицей Ислама Каримова до пересечения с проспектом Шарафа Рашидова;

отрезок проспекта Шарафа Рашидова — от пересечения с улицей Афросиаб до пересечения с улицей Ислама Каримова;

отрезок улицы Ислама Каримова — от пересечения с проспектом Шарафа Рашидова до пересечения с улицей Афросиаб.

13 ноября с 6:00 до 12:00:

участок улицы Янги Узбекистон — от парка «Янги Узбекистон» до пересечения с улицей Жасорат (въезд в Ташкент, одна сторона дороги).

13 ноябряс с 8:30 до 11:00:

участок улицы Янги Узбекистон — от пересечения с улицей Жасорат (выезд в Ташкентскую область, другая сторона дороги) до парка «Янги Узбекистон».





Водителям рекомендуется использовать объездные пути.