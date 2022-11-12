В 16:22 в субботу на территории Джалакудукского района Андижанской области произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 3, глубина очага — 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 285 км в юго-восточном направлении.

В Андижанском, Джалакудукском и Ходжаабадком районах, а также Андижане, расположенных менее чем в 20 км от эпицентра, полземные толчки ощущались с силой 3 балла, в других районах области — 2−3 балла.