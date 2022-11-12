Семейная поездка в горы располагается в списке любимых времяпровождений узбекистанцев. Она дает возможность забыть о рутинной суете и насладиться чистым воздухом и прекрасным видом гор.

Жилой комплекс Panoramic Residence предлагает покупателям жизнь в горном регионе со всеми городскими условиями. Комплекс состоит из пяти этажей и располагает квартирами площадью от 77,1 до 133,1 кв. м. Ключевое преимущество комплекса — жизнь в тихой и спокойной атмосфере со всеми удобствами.

Следующий положительный фактор, на который стоит обратить внимание это то, что все квартиры комплекса полностью оборудованы мебелью и техникой. Это значительно экономит время и нервы, которые тратятся на организацию ремонтных работ жилого помещения.

Территория комплекса находится под круглосуточным наблюдением видеокамер. Беспрерывное электроснабжение обеспечивает работу системы безопасности. Это помогает резидентам не беспокоиться о сохранности близких людей даже при нахождении вдали от них.

Удобства, которые предлагает Panoramic Residence, нелегко найти даже в городе. Любителям активного образа жизни не придется искать подходящее место и время для занятий спортом — в комплексе уже все продумано. На территории комплекса есть озелененная территория для прогулок, летняя кухня, бассейн, тренажерный зал и спа-зона.





Для маленьких жителей комплекса доступна обширная детская площадка, где они будут проводить время на воздухе, находясь при этом в шаговой доступности от своего дома. Автопарковка у подъезда станет удобным решением для родителей.

Panoramic Residence -- отличная идея в качестве жилья для всех и каждого. Пожилым людям проживание в комплексе поможет поддерживать их здоровье, так как горный воздух важен для нервной системы и обменных процессов в организме.

Молодые семьи оценят прохладу и красивый горный пейзаж. Окна квартир открывают восхитительный вид, где владелец получает возможность любоваться закатами и рассветами природной красоты. Также это отличная идея для жизни в жаркое время года, когда температура в городе поднимается до 45 градусов тепла.

Panoramic Residence предлагает жить здоровой и комфортной жизнью.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 94−655−71−71.

Адрес: Бустанлыкский р-н. ул. Суярова.

Ориентир: Чарвак.

Instagram: @panoramic.residence

Сайт: panoramicresidence.uz

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