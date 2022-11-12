30 ноября в Humo Arena будет очень жарко — Click приготовил для посетителей множество горячих анонсов, а главная звезда вечера Jah Khalib готов раскачать сцену, вызвать бурю эмоций и шквал восторга. Click Day 2022 обещает быть ярким, громким и эффектным.

Как получить билеты Silver и Gold в подарок

Билеты нельзя купить, их можно получить в подарок, выполнив условия.

Чтобы получить билеты Silver и Gold в подарок нужно:

  1. Совершить оплату у партнеров «Большого Кешбэка» через Click Evolution, Telegram-бот Click или USSD (кафе, рестораны, магазины и так далее). Список всех партнеров «Большого Кешбэка» можно найти в приложении Click Evolution или на сайте.

    • Для получения билета Gold следует совершить единоразовую оплату на 400 тысяч сумов или более.

    • Для получения билета Silver следует совершить единоразовую оплату на 250 тысяч сумов или более.

  2. Зарегистрироваться в Telegram-боте @clickuz, если нет регистрации.

  3. Нажать на кнопку «CLICK DAY» — «Получить билет».

  4. Выбрать нужный билет: Silver или Gold.

  5. Выбрать нужный сектор и указать количество билетов.

  6. Ознакомиться с правилами и условиями и нажать на кнопку «Да».

Важно: за одну оплату дарится лишь один билет.

Чтобы получить билет в фан-зону нужно:

  1. Совершить предзаказ эксклюзивного мерча Click Day отClick Market.
  2. Билет будет отправлен вместе с посылкой и доставлен пользователю в течение 10 рабочих дней.

Часть выручки от продажи мерча будет направлена на благотворительность.

Подробную информацию о Click Day 2022 можно получить по ссылке.

Количество билетов ограничено.

Telegram-бот: t.me/clickuz
 Instagram: @clickuz
 Facebook: fb.com/click.uz

На правах рекламы.