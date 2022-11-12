30 ноября в Humo Arena будет очень жарко — Click приготовил для посетителей множество горячих анонсов, а главная звезда вечера Jah Khalib готов раскачать сцену, вызвать бурю эмоций и шквал восторга. Click Day 2022 обещает быть ярким, громким и эффектным.

Как получить билеты Silver и Gold в подарок

Билеты нельзя купить, их можно получить в подарок, выполнив условия.

Чтобы получить билеты Silver и Gold в подарок нужно:

Совершить оплату у партнеров «Большого Кешбэка» через Click Evolution, Telegram-бот Click или USSD (кафе, рестораны, магазины и так далее). Список всех партнеров «Большого Кешбэка» можно найти в приложении Click Evolution или на сайте. Для получения билета Gold следует совершить единоразовую оплату на 400 тысяч сумов или более.

Для получения билета Silver следует совершить единоразовую оплату на 250 тысяч сумов или более. Зарегистрироваться в Telegram-боте @clickuz, если нет регистрации. Нажать на кнопку «CLICK DAY» — «Получить билет». Выбрать нужный билет: Silver или Gold. Выбрать нужный сектор и указать количество билетов. Ознакомиться с правилами и условиями и нажать на кнопку «Да».

Важно: за одну оплату дарится лишь один билет.

Чтобы получить билет в фан-зону нужно:

Совершить предзаказ эксклюзивного мерча Click Day отClick Market. Билет будет отправлен вместе с посылкой и доставлен пользователю в течение 10 рабочих дней.

Часть выручки от продажи мерча будет направлена на благотворительность.

Подробную информацию о Click Day 2022 можно получить по ссылке.

Количество билетов ограничено.

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