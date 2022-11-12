Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Елена Бабенко опубликовала статью, в которой обращает внимание на проблему жестокого обращения с животными в Узбекистане, в том числе со стороны служб отлова безнадзорных животных. «Газета.uz», посвятившая этой проблеме большое количество материалов, публикует статью депутата.

В средствах массовой информации и социальных сетях участились сообщения о жестоком обращении с животными. Корень проблемы кроется в ожесточении, невысокой морали некоторых граждан, не получивших в детстве нужного воспитания. Второе — негуманная деятельность государственных служб отлова безнадзорных животных.

Это говорит о необходимости мер по гуманизации общественности с помощью экологического образования, воспитания и просвещения, а также разработки и принятия нормативно-правовых актов, регламентирующих принципы обращения с животными. В этом отношении поучителен мировой опыт. В развитых государствах отношение к животным и их защита строго регулируются законодательством: установлены большие штрафы, введены обязательные чипирование и стерилизация бездомных животных, а также уголовное наказание.

В Нидерландах введены налоги на домашних животных, а также тюремное заключение на три года и штраф в 17 тысяч евро в случае негуманного отношения к животным. В Новой Зеландии с 2016 года действует закон, признающий животных разумными существами, в связи с чем категорически запрещены исследования и опыты на них, а также любой вид охоты и отлов. Германия стала первым государством в мире, закрепившим в 2002 году права животных в Конституции, а также ввела профессию защитника животных. Согласно немецкому законодательству, домашние животные должны содержаться при наличии обязательного лицензирования. Открыты государственные приюты.

С 2005 года в законе о благополучии животных Австрии установлено, что «государство защищает жизнь и благополучие животных вследствие особой ответственности людей по отношению к животным как к своим братьям». Действуют независимые уполномоченные по правам животных. Определен штраф от 2 до 15 тысяч евро. В Италии лицам, избавившимся от собаки или кошки, оставив их на улице, грозит год тюремного заключения или штраф до 10 тысяч евро. В Швейцарии с 2008 года действует закон о правах животных, который детально регламентирует обращение с дикими и домашними животными.

В отечественном законодательстве нет достаточной правовой базы, регулирующей отношения в области обращения с животными, обеспечения их защиты, ответственности владельцев, а также соблюдения моральных обязательств перед живыми существами. Отсутствуют понятия «приют для животных», «животные-компаньоны», «передержка для животных», «самовыгул», «центр временного содержания животных» и многие другие. Нам необходим отдельный закон, разработанный на основе международного передового опыта и национальной специфики.

В данном законе должен быть чётко определен специальный уполномоченный орган в области надзора за содержанием, уходом, лечением животных, ростом популяции безнадзорных и бездомных животных, так как отсутствует контроль над владельческими и бездомными животными и единая система их учета, а службы, которые занимаются этими вопросами, относятся к разным структурам.

Законом следует ввести ответственность за то, что бросили питомцев, неоказание им помощи, бесконтрольное размножение. Следует усилить меру ответственности за жестокое обращение с животными путём увеличения размера штрафов (которые будут направляться в фонд помощи приютам для собак и кошек) и введения уголовного наказания.

Целесообразно упразднить службы отлова безнадзорных животных при благоустройстве территорий. Создать вместо него службу спасения животных с привлечением волонтёров, зоозащитников, экологов, ветеринаров. И обязательно установить правовые нормы организации государственных, государственно-частных и частных приютов для безнадзорных животных.

В настоящее время проект подобного закона разрабатывается в Комитете по вопросам экологии и охраны окружающей среды Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Считаю, что с учётом внесения поправок в Конституцию целесообразно было бы статью 50 Основного закона, гласящую, что «граждане обязаны бережно относиться к окружающей природной среде», дополнить нормой «гуманно обращаться с живыми существами», что, помимо отражения важности защиты животных, значительно повысит репутацию государства на мировой арене, так как данная норма всё чаще устанавливается в конституциях многих стран.