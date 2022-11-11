С 1 января 2023 года в Узбекистане отменяется девять видов статистической отчетности. Это предусмотрено постановление президента от 10 ноября по оптимизации процедур представления отчётов и хранения архивных документов, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Отменяются отчёты о состоянии условий труда, о распределении численности работников по сумме начисленной зарплаты, о деятельности банка, страховой организации, биржевой деятельности, об имеющихся строительных машинах и механизмах в малых строительных компаниях и микрофирмах, о деятельности трубопроводного транспорта, о закупке плодовоовощной продукции и об услугах железнодорожного транспорта общего пользования.





Государственному комитету по статистике поручено обеспечить формирование статистических данных, предусмотренных в отменяемых отчётах, на основе административных данных соответствующих министерств и ведомств в соответствии со статистическими программами.

Кроме того, в двухмесячный срок должны быть подготовлены предложения о целесообразности всех видов статистической отчётности, а также упрощении и пересмотре сроков их передачи.

Ранее мы сообщали, что юрлиц освободили от обязательства хранить архивные документы о зарплате и иных доходах физических лиц, а также финансовые, налоговые и статистические отчёты и передавать их в архивы. Изменение затронет документы, оформленные с 1 января 2022 года.

Компаниям и индивидуальным предпринимателям также разрешат открывать счета дистанционно с мая 2023 года. Компании смогут оформлять в электронной форме договоры о поставках электричества, газа и других коммунальных услуг.