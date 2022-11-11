Центральный банк Узбекистана отказался от снижения доли золота в своих резервах за счёт покупки зарубежных государственных евробондов. Об этом в пятницу пишет Bloomberg.

В 2019 году регулятор озвучил планы по пересмотру своей «консервативной» стратегии управления золотовалютными резервами. Для снижения доли золота планировалось купить гособлигации США, Китая и других стран.

При этом за последние 3,5 года доля золота в резервах выросла. В начале 2019 года чистые золотовалютные резервы (ЗВР) Узбекистана составляли 26,39 млрд долларов, на долю золота приходилось 55,4% запасов — 14,64 млрд долларов. На 1 октября резервы достигли 33,5 млрд долларов, а запасы в золоте — до 20,97 млрд долларов (62,6%), что является одним из самых высоких показателей среди развивающихся стран.

«Мы думали об инвестировании в казначейские облигации [США], но сам рынок не позволил нам это сделать», — сказал в интервью агентству заместитель председателя Центробанка Бехзод Хамраев.

Когда цены на золото выросли до рекордного уровня в 2020 году во время пандемии коронавируса (выше 2000 долларов за унцию), ЦБ экспортировал этого драгметалла на 5,8 млрд долларов. По этой причине регулятор решил сменить курс. «Цены были действительно хорошими, и мы продолжили работать с золотом», — отметил он.

Привлекательность золота как «убежища» для инвесторов выросла после санкций, введенных в этом году против Центрального банка России, второго по величине торгового партнёра Узбекистана, в связи с вторжением РФ в Украину. В марте золото снова стало дороже 2000 долларов, и Центробанк успел продать около 50 тонн на 2,97 млрд долларов.

Однако с тех пор котировки на драгметалл снижались семь месяцев подряд, что стало самым затяжным падением минимум с конца 1960-х годов. Причиной стало укрепление доллара и повышение доходности по казначейским облигациям на фоне агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Бехзод Хамраев сообщил, что в этих условиях растут проценты по депозитам в зарубежных банках, где хранятся валютные резервы ЦБ.

«Сейчас ставки действительно хорошие, лучше. чем у казначейских облигаций. Это компромисс: цена на золото ниже, но ставки по депозитам хорошие», — отметил он.

Регулятор снова начал наращивать золотой запас, увеличив его только в третьем квартале на 26 тонн, уступив по объёмам лишь Турции. Всего за первые 10 месяцев года ЦБ приобрел 86,5 тонны, увеличив запасы до 399 тонн.

После продажи золота в первом квартале Узбекистан более не реализовывал золотые слитки, ожидая повышения котировок.

«Для нас есть два фактора: текущая цена и будущая цена. Цена растёт или она достигла своего пика и идет вниз? Это момент, которого мы ждём. Если цена растёт, нам лучше подождать с продажей», — заявил замглавы ЦБ.

Бехзод Хамраев в шутку сказал, что не стал бы беспокоиться, «если бы все резервы Узбекистана были в золоте, хотя такой сценарий логически невозможен», поскольку Центральному банку «нужно держать немного наличности». По его словам, чтобы не продавать золото по низкой цене, проводятся своповые операции с суверенным фондом Узбекистана (Фондом реконструкции и развития).

Золото исторически дорожало в периоды потрясений, но на этот раз всё может быть по-другому, потому что центральные банки мира не намерены поддерживать экономический рост, отметил он.

«Обычно, как только начинается кризис, золото растёт. Произойдёт ли это, когда ликвидность сократится? Это большой вопрос», — сказал представитель руководства регулятора.

Ранее «Газета.uz» рассказывала, что такое золотовалютные резервы и как они устроены.