Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 ноября подписал постановление об оптимизации процедур представления отчётов и хранения архивных документов.

Документ отменяет обязательство по хранению и передаче в архивы архивных документов о начисленной юридическими лицами зарплате и иных доходах физических лиц после 1 января 2022 года, а также суммах начисленных по ним налогов. Это означает, что теперь компании и другие организации могут не хранить у себя архивные документы о зарплатах сотрудников и налогам по ним, начисленным после 1 января, уточнили «Газете.uz» в Министерстве финансов.

Кроме того, юридические лица освобождаются от обязательства по хранению и передаче в архивы финансовых, налоговых и статистических отчётов, представленных начиная с 1 января 2022 года в органы государственной налоговой службы и статистики в электронной форме. Это касается и электронных документов, оформленных через систему налогового органа.

С 1 января 2023 года отменяется требование ежеквартального представления в налоговые и статистические органы финансовых отчётов субъектами бухгалтерского учёта (госорганы, юрлица и их дочерние компании).

Со следующего года предприниматели, уплачивающие налог с оборота по фиксированной налоговой ставке, освобождаются от обязательства по представлению годовых финансовых отчётов в налоговые органы.

С 1 января также отменяются ряд видов статистической отчётности (список пока не опубликован).

До конца года должны быть созданы условия по ведению в электронной форме учётных документов с идентификацией участников по товарно-материальным резервам и денежным средствам предпринимателей, а также внутрихозяйственным операциям работодателей, связанным с работниками.

Кроме того, с 1 января отменяется требование о включении негосударственных архивов в реестр государственных и негосударственных архивов, а также получении негосударственными архивами, оказывающими услуги по электронному архивированию (хранению) документов, лицензии на оказание услуг сетей передачи данных путём внедрения уведомительного порядка.

В ходе встречи президента с предпринимателями 22 августа основатель сети супермаркетов korzinka, инвестор Зафар Хашимов заявлял, что компании приходится хранить большой объём бумажных документов, хотя их можно перевести в электронную форму.

«Наше предприятие и налоговая система уже полностью оцифрована: счёт-фактуры, онлайн-чеки и т. д. В нашей системе есть след всех документов, но мы вынуждены их печатать, собрать подписи, поместить в коробки и отнести в склад. Наш склад на 20% заполнен этими коробками. Если покопаться, то никто не проверяет [бумажные документы], потому что у этих документов есть цифровой след. Но есть „старая болезнь“. Если решить эту проблему, это стало бы облегчением [для предпринимателей]», — отмечал он.

Согласно законодательству, оформляться и храниться на предприятии в бумажном виде должно большое количество документов:

В течение 5 лет:

накладные на перемещение товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и других активов;

акты списания ТМЦ;

акты ввода в эксплуатацию основных средств (ОС);

акты списания ОС;

товарные отчёты;

товарно-транспортные накладные;

акты сельхоз закупа;

авансовые отчёты;

бухгалтерские справки и иные первичные документы;

В течение 70 лет: