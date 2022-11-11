Жилой комплекс Nasl Dahasi расположен в центре Ташкента — в Мирабадском районе на ул. Нукус, рядом с музеем железных дорог. На данный момент покупка квартир от девелопера Binar Group доступна во второй фазе строительства под названием Ustalar Joyi.
Здание состоит из 12 этажей, шести подъездов, и оснащено вместительными лифтами. Главным преимуществом ЖК являются планировочные smart-решения, где детально продумано жилое пространство и полностью отсутствуют бесполезные пустоты.
Двухкомнатные квартиры
В ЖК Nasl Dahasi предусмотрены двухкомнатные квартиры общей площадью 66,8 кв. м. Планировка включает просторную ванную комнату, два балкона и вместительную прихожую с дополнительным местом хранения. Высота потолков — 3,3 м.
Доступные площади двухкомнатных квартир — 66,8, 67, 70,5 и 75,8 кв. м.
В евро-двухкомнатной квартире, мебель, оборудование и декор можно разместить компактно и не перегружая интерьер, а в спальне расположить отдельную гардеробную.
Трехкомнатные квартиры
Nasl Dahasi — это современный класс жилья с функциональным использованием пространства. ЖК предлагает множество удобных вариантов квартир на любой вкус и бюджет.
Базовая комплектация квартир в ЖК Nasl Dahasi включает:
- входную железную дверь и окна;
- межкомнатные перегородки;
- балконы и лоджии в каждой квартире;
- подъезды с безбарьерной средой;
- собственное независимое отопление;
- счетчики на все инженерные коммуникации.
Выгодные цены на старте продаж и гибкие условия рассрочки
Для будущих резидентов Nasl Dahasi предусмотрены удобные условия оплаты. Девелопер предлагает гибкую рассрочку будущим резидентам — первоначальный взнос — 30%, 40% — в течение процесса строительства, 30% — в ипотеку после сдачи проекта. Квартиру можно купить и по беспроцентной рассрочке на 34 месяца.
До 1 декабря есть возможность приобрести недвижимость по выгодным ценам на старте продаж от 14 200 000 сумов за квадратный метр на любом из этажей комплекса.
Адрес офиса продаж Nasl Dahasi: ул. Нукус, 29A. (1-проезд).
Ориентир: въезд напротив бутика Glamour.
Телефоны отдела продаж: (+998) 95−034−88−88, (+998) 95−032−88−88.
Сайт: nasldahasi.uz
Telegram: t.me/binargroupuz
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