Сегодня и в ближайшие выходные по большей части территории Узбекистана ожидается сухая и малооблачная погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха ожидается ночью 0…+5 градусов, местами до -2, днем +9…+14 градусов.

В воскресенье к вечеру на северные районы страны ожидается вынос облачных массивов с районов Поволжья. По Узбекистану прогнозируется погода без осадков, лишь по Каракалпакстану к вечеру местами дождь, также по северу и пустынной зоне ожидается усиление ветра до 17−22 м/с.

В ночные и утренние часы местами по Узбекистану возможен туман.