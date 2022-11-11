Президент Шавкат Мирзиёев поздравил работников и членов профессиональных союзов страны с Днём профсоюзов Узбекистана.

«В деятельности профсоюзов Узбекистана, имеющих почти 120-летнюю историю, были периоды взлётов и падений, однако эта организация никогда не утрачивала свою актуальность. Не будет преувеличением сказать, что в последние годы в жизни профсоюзов начался новый этап», — заявил он.

Крупнейшая общественная организация

Сегодня профсоюзы объединяют в своих рядах более 5,5 миллиона работников, представляя самую крупную общественную организацию страны. В системе профсоюзов действует более 34 тысяч первичных организаций, где трудятся свыше 6700 работников и около 300 тысяч активистов.

«Нынешнее сложное и напряжённое время требует дальнейшего укрепления системы обеспечения профессиональных, трудовых, социально-экономических прав работников на предприятиях и в организациях, и я надеюсь, что вы проявите в этом всемерную активность», — обратился глава государства к профсоюзам.

«Наше государство и общество и впредь мобилизует все возможности на постоянную поддержку рабочих и служащих, обеспечение их трудовых прав, повышение размеров оплаты труда. Ибо плодотворный труд, его результаты — это и есть смысл жизни каждого человека», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«От профсоюзов и их эффективной деятельности во многом зависит реализация стоящих перед нами грандиозных и благородных задач, чтобы на каждом предприятии и в организации страны утвердился важный принцип уважения чести и достоинства человека, чтобы труд стал источником благополучия и счастья», — добавил он.

Всенародный праздник трудящихся

«Реализуя на деле определённую в Стратегии развития Нового Узбекистана последовательную политику, направленную на защиту чести и достоинства человека как высшей ценности, предлагаю придать Дню профессиональных союзов Узбекистана статус праздника трудящихся, всенародного праздника и установить 11 ноября выходным днем», — заявил президент.

Согласно озвученным им данным, за первые 10 месяцев 2022 года усилиями профсоюзов были восстановлены трудовые права 5425 рабочих и служащих, в их пользу взыскано около 11 млрд сумов. На 932 предприятиях и организациях было устранено свыше 5000 нарушений требований охраны труда.

В летний сезон активистами профсоюзов был организован отдых более 400 тысяч детей в лагерях страны, в подведомственных санаториях на льготной основе укрепили здоровье свыше 143 тысяч работников и членов их семей, более 300 ветеранов войны и трудового фронта, отметил президент.

Дворец профсоюзов

В День профсоюзов в Ташкенте был открыт Дворец профсоюзов. Он занял бывшее здание Республиканской фондовой биржи, которое раньше было концертным залом и театром, в центре столицы. Весной 2017 года президент подписал постановление о создании здесь «соответствующего мировым стандартам современного концертного зала», после чего новостей о судьбе здания не было.





«Бывший уникальный центр культуры в Ташкенте, имеющий более чем вековую историю, со сцены которого некогда демонстрировали неповторимый и яркий талант известные деятели нашего национального искусства и мировой культуры, сегодня обрел новый облик и был воссоздан как Дворец профсоюзов», — отметил в своём поздравлении президент.





«Уверен, что усилиями профсоюзов дворец внесёт весомый вклад в такое благородное дело, как дальнейшее развитие узбекской культуры и искусства, повышение духовности молодого поколения», — заявил глава государства.