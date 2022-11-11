Министерство юстиции Узбекистана опубликовало для обсуждения проект закона, предусматривающий усиление ответственности за деятельность, связанную с организацией, проведением и пропагандой азартных и других основанных на риске игр.

В сообщении Минюста говорится, что в 2019—2021 годах количество дел об административных правонарушениях, связанных с азартными играми, увеличилось в 2,3 раза, а уровень преступности — в 1,9 раза.

«На рост числа правонарушений влияет реклама азартных игр. Такая реклама часто бросается в глаза в социальных сетях и на развлекательных платформах», — поясняет министерство.

Действующее законодательство не предусматривает специальной административной или уголовной ответственности за подготовку, распространение и продвижение материалов, пропагандирующих азартные игры.

Законопроект предусматривает установление административной и уголовной ответственности за подготовку, распространение и продвижение материалов, пропагандирующих азартные игры. В частности, совершение таких действий может повлечь наложение административного штрафа в размере до 450-кратного размера БРВ (135 млн сумов) и уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Во-вторых, предлагается установить прямую уголовную ответственность (без административной) за предоставление услуг через телекоммуникационные сети или сеть интернет с целью незаконной деятельности и по организации, проведению или участию в азартных и других, основанных на риске. Ранее лица, совершившие эти деяния, сначала привлекались к административной ответственности.

В-третьих, планируется ввести административную ответственность за участие в азартных играх онлайн с использованием сети интернет. На этих лиц предлагается налагать штраф до 10-кратного размера БРВ (от 1,5 млн до 3 млн сумов) с конфискацией предметов, использованных в этих играх, денежных ставок и выигрышей.