По итогам саммита Организации тюркских государств принято более 10 многосторонних документов, сообщил на итоговом брифинге министр иностранных дел Владимир Норов.

Принята Стратегия ОТГ на 2022−2026 годы в рамках реализации концепции «Видение тюркского мира 2040», «воплощение которой позволит приступить к запуску взаимодействия по различным направлениям между странами организации», отметил Владимир Норов.

Утверждена Стратегия по упрощению торговли между государствами-участниками ОТГ, а также подписано Соглашение о формировании упрощенных таможенных коридоров.

«Прорывным стало принятие решение о скором создании Тюркского инвестиционного фонда, который выведет на новый уровень взаимодействия стран ОТГ в проектной деятельности и продемонстрировал общую твердую волю к развитию сотрудничества в реальных секторах», — заявил Владимир Норов.

Кроме того, на полях саммита подписаны Соглашения о международных комбинированных грузоперевозках и Программа транспортной взаимосвязанности, открывающие перед нами новые возможности для дальнейшего углубления транспортно-логистического сотрудничества.

Для укрепления основ работы ОТГ подписаны протокол об изменениях к Нахичеванскому соглашению и правила процедуры ОТГ в новой редакции.

«Они подтверждают, что залогом успеха нашей Организации будут оставаться неизменная приверженность к базовым ценностям нашего сотрудничества, как равенство, взаимное уважение, принятие всех решений на основе консенсуса», — заключил Владимир Норов.