Центральный банк Узбекистана установил на 14 ноября новые курсы иностранных валют к узбекскому суму.

Курс доллара США повышается на 12,04 сума — до 12206,9 сума. Это максимум с 27 апреля, когда американская валюта укреплялась до 11221,87 сума.

В пятницу, 11 ноября, в коммерческих банках американская валюта продаётся по курсу 11250 сумов. Курс покупки составляет от 11140 до 11230 сумов.

С начала года национальная валюта обесценилась на 3,6%, тогда как по итогам 2021 года сум обесценивался на 3,1%.





Курс евро вырос сразу на 358,29 сума — до 11509,49 сума. Это максимум с 22 июня, когда европейская валюта продавалось по 11514,88 сума. В банках курс продажи евро составляет от 11151 до 12500, курс покупки — от 10000 до 10950 сумов.

Индекс доллара (показатель стоимости доллара в сравнении с другими валютами) в четверг рухнул сразу на 2,1%, поскольку опубликованный накануне отчет по инфляции в США удивил рынок темпами замедления роста потребительских цен. Это повысило уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система замедлит темпы повышения процентных ставок.

Потребительская инфляция в США в октябре выросла на 0,3% к сентябрю и на 7,7% к октябрю 2021 года. Данные оказались ниже прогнозных оценок (+0,4% и +7,9% соответственно).

Евро вырос на 0,72% до 1,0085 доллара по сравнению с 0,9955 доллара до публикации данных.