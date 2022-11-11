В России изъта из продажи отварная кукуруза в вакуумной упаковке (450 г) производства A.I.M-SHAMSHOD (Узбекистан).

Это произошло после того, как три жителя Красноярского края получили отравление с предварительным диагнозом «ботулизм». Установлено, что они употребляли этот продукт, сообщает Роспотребнадзор.

Продукт поставлялся в Красноярский край, Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области, Алтайский край, Республику Хакасия, Республику Бурятия и Забайкальский край, отмечает ведомство.

В отношении импортёра продукта начата внеплановая проверка.