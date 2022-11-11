Начальник Управления здравоохранения Андижанской области Журатбек Куватов подал заявление об освобождении от занимаемой должности, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Журатбек Куватов, который занимался бизнесом и основал несколько компаний и предприятий в сфере фармацевтики, здравоохранения и других, был назначен главой облздрава 18 октября.

10 ноября вступил в силу закон о государственной гражданской службе, который запрещает госслужащему заниматься предпринимательской деятельностью, создавать компании, быть их учредителем (участником), выполнять организационно-управленческие, административно-хозяйственные функции в субъекте предпринимательской деятельности.

«В связи со вступлением в силу закона и в целях предотвращения конфликта интересов, указанного в статье 19 закона, Журатбек Куватов подал заявление об освобождении от занимаемой должности (начальника управления здравоохранения) для продолжения своей предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

Журатбек Куватов до сих пор оставался учредителем таких компаний, как Makro Texnoagro Biznes (100%), Makro Farm Al Sansar (20%), футбольный клуб «Андижан» (100%), Makro Farm Academy (100%) и других.

До этого он также работал руководителем компании Makro Farm Andijan, где является учредителем. Эта компания упоминалась в конфликте хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова и бывшего министра здравоохранения Алишера Шадманова в 2019 году.