Прошел ровно год с тех пор, как Click запустил традицию устраивать грандиозное мероприятие и широко отмечать свой день рождения вместе с пользователями. В 2021 году Click Day прошел в онлайн-режиме и собрал в момент трансляции более 60 000 человек. В 2022 году гостей ждет невероятное шоу в большом развлекательном комплексе Humo Arena.

30 ноября на мероприятии компания Click представит интересные продукты и поделится планами на будущее. Гости первыми узнают, какие новинки появятся в Click ближайшее время. Но самое важное — каждый весело проведет время. Для этого компания подготовила грандиозное шоу.





Хедлайнер мероприятия — Jah Khalib. Кроме того, зрителей ждет зажигательный сет от DJ Nicolas Masseyeff из Франции. Особый сюрприз — специальный гость мероприятия Севара Назархан.

Как попасть на Click Day 2022

Билеты нельзя купить, их можно только получить в подарок, выполнив ряд условий. Билеты делятся на категории Gold, Silver и «Фан-зона».

Как получить билеты Gold и Silver:

Оплатить через Click у партнеров «Большого Кешбэка» на сумму от 250 тысяч сумов и более; Зарегистрироваться в Telegram-боте; После совершения оплаты, билет можно получить в Telegram-боте. При нажатии кнопки «Получить билет», система автоматически сгенерирует билет.

При предоставлении билетов учитываются все платежи свыше 250 000 сумов за ноябрь, произведенные у партнеров «Большого Кешбэка».

Совершая оплату у партнеров «Большого Кешбэка», можно не только получить билет, но и вернуть до 50% от потраченной суммы.

Подробнее — по ссылке.

Как получить билет в «Фан-зону»

Билет на Фан-зону можно получить в подарок, если приобрести одежду из эксклюзивной коллекции Click Market в честь Click Day 2022. После покупки мерча, билет будет отправлен пользователю вместе с заказом. Часть средств от продажи мерча будет направлена на благотворительность.

Все билеты уже доступны.

Подробнее — по ссылке.

Количество билетов ограничено.

Telegram-бот: t.me/clickuz

Instagram: @clickuz

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